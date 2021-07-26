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Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпиады в Токио

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российский тхэквондист Максим Храмцов вышел в финал Олимпиады в Токио
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над египетским спортсменом Эйссу Сейфа в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу отечественного бойца.

В финале Храмцов встретится с иорданским тхэквондистом Салехом Аль-Шарабати, который в другом полуфинальном поединке выиграл со счетом 13:11 у спортсмена из Узбекистана Никиты Рафаловича.

Итоговый матч турнира состоится в понедельник, 26 июля, в 14:45 по московскому времени. Российский боец уже гарантировал себе серебряную медаль, но будет бороться за золотую награду.

Недавно стало известно, что российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Мининой противостояла американка Анастасия Золотич. Состязание закончилось со счетом 17:25 в пользу спортсменки из США.

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