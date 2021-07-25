Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

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Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка принесла сборной РФ седьмую медаль.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов Мининой противостояла американка Анастасия Золотич. Состязание закончилось со счетом 17:25 в пользу спортсменки из США.

В воскресенье, 25 июля, копилку сборной России также пополнили рапиристки. Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль, уступив в финальном поединке американке Ли Кифер со счетом 13:15. В матче за третье место Лариса Коробейникова одержала победу над итальянской рапиристкой Аличу Вольпи со счетом 15:14.

В настоящий момент у сборной России семь медалей: одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».