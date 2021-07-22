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Медальный зачет: спортсмены из Москвы готовы покорить пьедестал долгожданной летней Олимпиады

Руслан Карманов

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Медальный зачет: спортсмены из Москвы готовы покорить пьедестал долгожданной летней Олимпиады
Фото: Администрация президента РФ

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии были отложены на год. В составе сборной ОКР на соревнования отправились 104 атлета из столицы.

Это неудивительно, учитывая большое число жителей Москвы и то, как активно развивается массовый и профессиональный спорт в столице.

В ряде видов спорта, представленных в программе Игр, московские спортсмены одни из главных фаворитов. Например, на Олимпиаду в Японию отправились девять столичных пловцов, в том числе двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Антон Чупков. Свой путь в плавании двукратный чемпион мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков начал в бассейне ДК «Прожектор» в столичном районе Перово. На тренировки шестилетнего Антона привела его мама Татьяна Анатольевна.

— Когда Антону исполнилось 11 лет, он стал заниматься под моим руководством, — рассказал «ВМ» личный тренер звезды мирового плавания Александр Немтырев. — Потенциал у Чупкова огромный, и он определенно будет бороться за медали в Токио. Антон очень умный пловец. Он рассчитывает свои силы на дистанции, как мало кто в мире.

В составе нашей команды по синхронному плаванию — восемь москвичек, которых тренирует Татьяна Покровская. Под ее руководством российские синхронистки завоевали все золотые медали на Играх в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-де-Жанейро-2016, и вряд ли что-то может им помешать повторить свой успех в Японии.

В Токио отправились девять столичных фехтовальщиков, и велика вероятность, что 36-летняя Софья Великая на последней своей Олимпиаде перед уходом из спорта постарается стать двукратной олимпийской чемпионкой. В сборной по художественной гимнастике пять представительниц Москвы. В том числе сестры-близнецы Аверины — четырехкратная чемпионка мира Арина и 13-кратная чемпионка мира Дина.

Медальный зачет: спортсмены из Москвы готовы покорить пьедестал долгожданной летней ОлимпиадыАрина и Дина Аверины / Фото: instagram / arishadina1998

По словам главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, результаты выступлений российских спортсменов за последние два-три года дают право надеяться, что в Токио наши спортсмены, даже выступая без флага и гимна своей страны, смогут завоевать минимум 50 медалей, в том числе 20–25 золотых наград.

— Конечно, без флага и гимна своей страны выступать на Олимпиаде — нехорошо для наших спортсменов, зато у российских атлетов при этом есть все возможности показать всему миру, что в спорте мы лучше всех. Я считаю, если поехал на Олимпиаду, то надо обязательно побеждать. Каждый олимпиец хочет выиграть медаль. Если на спортсмена что-то влияет и мешает ему побеждать, то в этом случае не надо ехать на Олимпиаду, — поделился с «ВМ» легендарный волейболист, олимпийский чемпион-1980, двукратный чемпион мира Александр Савин.

ФАКТЫ

Интересно, что самый молодой, самый опытный и самый титулованный спортсмены в нашей олимпийской сборной представляют столичный регион. Самый юный атлет — спортивная гимнастка Виктория Листунова. Ей исполнилось 16 лет 12 мая. Самая опытная — прима российского конного спорта, 56-летняя Инесса Меркулова. Самая титулованная — пятикратная олимпийская чемпионка-синхронистка, 31-летняя Светлана Ромашина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Кондаранцев, руководитель Департамента спорта города Москвы:

— В городе создана целая система физкультурных мероприятий для москвичей всех возрастов и уровней физической подготовленности. Мы планируем расширять, а в каких-то случаях менять формат проведения физкультурно-спортивных мероприятий, за счет чего привлекать еще больше участников. К 2024 году число москвичей, регулярно занимающихся спортом, должно достигнуть 55 процентов. Сегодня в столице более 23 тысяч спортивных объектов. Это и площадки воркаута, и футбольные площадки, и катки, и бассейны.

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