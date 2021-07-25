Российская рапиристка Коробейникова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио

Фото: instagram.com/tokyo2020

Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала на Олимпийских играх в Токио бронзовую медаль, которая стала пятой в копилке российской сборной.

В матче за третье место Коробейникова одержала победу над итальянской рапиристкой Аличу Вольпи со счетом 15:14.

Награда стала для спортсменки первой олимпийской медалью в индивидуальном первенстве. До этого она завоевывала серебряную медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Еще одна российская рапиристка, Инна Дериглазова, поборется за золото в финале летних Олимпийских игр.

В настоящий момент у сборной России пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые.

Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Еще одну серебряную медаль завоевала женская сборная России по стрельбе из лука.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».