Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Тхэквондист Михаил Артамонов из России завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 58 килограммов.

Российский спортсмен одержал победу над тхэквондистом из Аргентины Лукасом Лаутаро Гусманом. Россиянин выиграл со счетом 15:10.

Данная медаль стала второй в копилке сборной РФ. Первую медаль принесла Анастасия Галашина, которая получила серебряную награду в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и завершится 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов.

24 июля сообщалось, что россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал соревнований парных двоек на турнире по академической гребле.