Российский тхэквондист Артамонов завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
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Тхэквондист Михаил Артамонов из России завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 58 килограммов.
Российский спортсмен одержал победу над тхэквондистом из Аргентины Лукасом Лаутаро Гусманом. Россиянин выиграл со счетом 15:10.
🥉Дааааа! Еще одна медаль!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 24, 2021
Михаил Артамонов выиграл бронзу в тхэквондо до 58 кг#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZcIOxkH428
Данная медаль стала второй в копилке сборной РФ. Первую медаль принесла Анастасия Галашина, которая получила серебряную награду в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и завершится 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов.
24 июля сообщалось, что россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал соревнований парных двоек на турнире по академической гребле.