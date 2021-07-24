Россиянки вышли в полуфинал ОИ-2020 в академической гребле

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Российские спортсменки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал соревнований парных двоек на турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Токио.

В утешительном заезде в субботу, 24 июля, Курочкина и Питиримова показали лучший результат — 7 минут 13,77 секунды.

В полуфинал олимпийского турнира по академической гребле парных двоек без рулевого вышли представительницы России Василиса Степанова и Елена Орябинская. В квалификационном заезде они стали вторыми (7 минут 23,39 секунды).

Полуфинал соревнований пройдет во вторник, 27 июля.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

О том, как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде, — в материале «ВМ».