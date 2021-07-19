Олимпиада в Токио: расписание, медали, ограничения и шансы на победу

Фото: olympic.org

Олимпиада-2020 продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры, перенесенные с прошлого года, сохранили свое название. Однако это не единственная особенность приближающейся Олимпиады. Например, во время мероприятия в Японии будет действовать режим ЧС, а команда России выступит без своего гимна и флага. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будут проходить Олимпийские игры в условиях пандемии и есть ли у российских спортсменов шансы на победу.

Как будут проходить соревнования

Церемония открытия состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. В этом году они пройдут без зрителей.

Сами Игры стартуют еще до первой церемонии: программу Олимпиады-2020 откроют футбол и софтбол. В день открытия пройдут соревнования по стрельбе из лука и академической гребле.

Первые 11 комплектов наград разыграют уже 24 июля. Медалями наградят представителей фехтования, тяжелой атлетики, тхэквондо, дзюдо, стрельбы, стрельбы из лука и велоспорта. Во время Олимпиады среди спортсменов разыграют 339 комплектов наград, больше всего (48 экземпляров) получат участники, занимающиеся легкой атлетикой. Примечательно, что в Олимпиаду-2020 также включены новые виды спорта: карате, серфинг, скалолазание, баскетбол 3х3 и скейтбординг.

Символом Олимпийских игр стало существо в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских Игр — Мирайтова (переводится как «вечность», «будущее»). В его характере сильны такие черты, как уважение традиций и стремление к новому. Символ Паралимпийских игр одет в плащ с бело-розовой клеткой, а его голова украшена лепестками сакуры. Его зовут Сомэйти (производное от сорта сакуры). Примечательно, что имена для маскотов выбирали ученики начальных классов.

Россия на Олимпиаде-2020

В 2019-м Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах на четыре года из-за допинговых скандалов. Однако Россия подала апелляцию, и в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд сократил вышеуказанный срок до двух лет.

Тем не менее запрет все еще действует, поэтому на Олимпиаде-2020 россияне выступят под флагом Олимпийского комитета России. На церемонии его понесут олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов и олимпийская чемпионка в фехтовании Софья Великая. Также вместо гимна будет исполняться Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского.

При этом форма россиян раскрашена в цвета триколора. Несмотря на запрет демонстрации государственной символики, Международный олимпийский комитет одобрил такой дизайн.

На Олимпиаде-2020 Россию представляют 335 спортсменов. Больше всего россиян будет состязаться в плавании: в этом виде спорта примут участие 37 человек. Талисманы российской команды — Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Как живут спортсмены

Некоторые участники соревнований с иронией отмечают, что условия проживания в олимпийской деревне оставляют желать лучшего: в частности, в ванной комнате низкие потолки и нет мыла.

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Большое внимание отведено мерам по борьбе с коронавирусом. Помимо ПЦР-тестов, помочь снизить количество заражений среди спортсменов должны картонные кровати, которые уже стали объектами для шуток. Их установили, чтобы уменьшить количество близких контактов между спортсменами.

СМИ сообщают, что картонные кровати рассчитаны на одного человека и могут сломаться от резких движений. При этом средства контрацепции организаторы все равно решили раздать, чтобы соблюсти традиции. Однако в этот раз спортсменам рекомендуют просто забрать их в свои страны.

Прогнозы

Выступление под нейтральным флагом может оказать влияние на результаты россиян, считает спортивный обозреватель Виктор Шпитальник:

— Психологическое давление, которое мы видим сейчас, возможно, скажется на состоянии спортсменов. Думаю, что на этой Олимпиаде будет много неожиданных результатов. Поэтому пока я бы не делал прогнозов о том, сколько именно медалей будет у наших спортсменов, — говорит специалист.

По мнению Шпитальника, Россия не войдет в тройку лидеров, однако может рассчитывать на пятое место.

— Первые места, скорее всего, поделят Китай и США. Это два очевидных фаворита: думаю, кто-то из них будет на первом месте, а кто-то — на втором. С третьим уже сложнее, тут я предсказывать не берусь. Однако Россия имеет шансы оказаться в пятерке лидеров, — прогнозирует эксперт.

С мнением Шпитальника согласен спортивный обозреватель Сергей Дадыгин. При этом небольшой шанс на бронзу у российских спортсменов все-таки есть, считает специалист.

— Мне кажется, если мы войдем в тройку — это будет успех. Однако, если отталкиваться от результатов чемпионатов мира по олимпийским видам спорта прошлого года, у нас такие шансы есть. США мы вряд ли обгоним, Китай — тоже, а вот с Великобританией можем посоревноваться, — считает собеседник «Вечерней Москвы».

Дадыгин предполагает, что российские спортсмены смогут завоевать около 20 золотых медалей. Эксперт уверен, что у России есть хорошие шансы в плавании, фехтовании и легкой атлетике.

Однако спортивный обозреватель предупреждает: все может резко измениться, если кто-то из спортсменов заразится коронавирусом.

— Еще до начала Олимпиады появляется информация о заболевших. Не знаю, насколько спокойным нужно быть, чтобы на это не реагировать. Думаю, каждый спортсмен втайне надеется, что с ним такого не случится, — говорит специалист.

Зрителей не будет

Из-за пандемии Олимпиада впервые в истории пройдет без зрителей. Это тоже может повлиять на результаты, предполагает Дадыгин.

— Поддержка трибун — необходимое условие для хорошего выступления. Когда нет энергетической подпитки, у спортсмена создается впечатление, что он попал на тренировку. Многие не могут правильно настроиться. Это также касается спортсменов, которые выступают в индивидуальных видах спорта, — говорит эксперт.

С мнением Дадыгина согласен и Виктор Шпитальник. Собеседник «Вечерней Москвы» отмечает, что спортсмены неоднократно признавались: играть без поддержки публики тяжело.

— Ситуация уникальна: никогда на Олимпийских играх не было такого, чтобы отсутствовала публика. Мы можем только догадываться, как это повлияет, исходя из тех соревнований, которые видели на протяжении года. Сами спортсмены говорили, что играть в полной тишине очень непривычно, — говорит специалист.

Эксперт предупреждает: возможно, отсутствие публики не позволит кому-то поставить рекорды. Именно болельщики помогают спортсменам «прыгать выше головы», заключает Шпитальник.