«Особые надежды»: кто принесет золото сборной России на Олимпиаде в Токио

Фото: olympic.org

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. «Вечерняя Москва» обратилась к спортивным обозревателям и узнала, в каких дисциплинах российские олимпийцы могут рассчитывать на успех.

Все шансы на золото

Художественная гимнастика, синхронное плавание, борьба и бокс — виды спорта, в которых Россия будет особенно сильна на летних Олимпийских играх в Токио. У отечественных спортсменов есть все шансы на завоевание золотых медалей в этих дисциплинах. Таким прогнозом с корреспондентом «Вечерней Москвы» поделился спортивный обозреватель Сергей Дадыгин.

— Разумеется, Россия хороша в художественной гимнастике и синхронном плавании. Здесь мы всегда завоевывали золотые медали и побеждали. Также в этом ряду, естественно, борьба: греко-римская, вольная и женская. Там, я знаю, задачи ставятся очень серьезные. Загадывать сложно, но, думаю, не менее пяти золотых медалей мы выиграем в разных видах борьбы. В боксе тоже вполне могут быть золотые медали, — прокомментировал специалист.

С мнением Дадыгина согласился и спортивный обозреватель Егор Новиков. Эксперт отметил, что нет смысла напоминать о профессионализме российских олимпийцев в художественной гимнастике и синхронном плавании: на спортсменов определенно можно положиться. По его словам, ожидать «сюрпризов» от них не стоит. Особые надежды собеседник «ВМ» возлагает на Климента Колесникова и Юлию Ефимову.

Однако к более тяжелой борьбе стоит готовиться спортсменам, которые занимаются прыжками в воду, добавил Новиков. В данной спортивной дисциплине конкуренция слишком высока, пояснил он.

Специалист спрогнозировал, что Россия получит одну–две золотые медали в гребле, а также будет блистательна в пулевой стрельбе и фехтовании.

Легкая атлетика и волейбол: золото или бронза?

Чуть менее оптимистичны перспективы выступления российских легкоатлетов, заметил Сергей Дадыгин. Видным спортсменам Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене, по его мнению, на данный момент «не хватает соревновательной практики». Однако все же можно надеяться на их успешный выход.

Не стоит рассчитывать на завоевание золота в игровых видах спорта, в частности в волейболе, добавил спортивный обозреватель. Здесь Россия «возьмет» максимум бронзу.

— Я бы осторожно относился к шансам наших волейболистов: Дмитрий Мусэрский — один из лучших — не примет участие из-за травмы. И все же на медаль (например, на бронзовую) сборная вполне может претендовать. С женщинами дела обстоят сложнее: нам немного не хватает мощи нападения. Уже нет Екатерины Гамовой, как это было раньше. Конечно, есть прекрасная волейболистка Наталья Гончарова, но американки по составу все-таки превосходят сборную России, — объяснил Дадыгин.

Спортивный обозреватель Егор Новиков, напротив, уверен в успешном выступлении волейболистов. В диалоге с «ВМ» он отметил, что болельщики могут рассчитывать даже на получение золота командой.

— Россия в первую очередь будет сильна в игровых видах спорта. Это, безусловно, мужской волейбол, который традиционно силен. Женская команда тоже хороша, но шансы на золото здесь чуть пониже, чем у мужчин, — заверил он.

Оба эксперта поделились мнениями о том, что отечественные олимпийцы в Токио не подведут болельщиков. Дадыгин заметил, что Россия сможет побороться за третье место в общекомандном зачете. Теперь у наших олимпийцев появится шанс обойти Великобританию, которая стояла на строчку выше России в прошлый раз, добавил он. По словам Новикова, завоевать медали им удастся практически «в любых видах спорта».

СПРАВКА «ВМ»

Летние Олимпийские игры в Токио — 2020 были отложены на год в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Событие впервые в истории пройдет в нечетный год. Церемонии открытия и закрытия игр в этом сезоне проведут без зрителей: на трибуны будут допущены только VIP-гости. Об этом «Российская газета» сообщила со ссылкой на издание The Asahi.

В рамках Олимпиады-2020 будут соревноваться более 200 олимпийских комитетов различных государств. Российским спортсменам в количестве 335 человек не удастся выступить под флагом и гимном РФ из-за ограничений Международного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда. Они появятся на Играх в составе Олимпийского комитета России. Флаг организации заменит знамя России, а фрагмент Концерта № 1 Петра Чайковского — российский гимн.