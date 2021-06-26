«Сил уже нет»: олимпийская чемпионка Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Фото: Александр Любимов / Вечерняя Москва

Чемпионка Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова в субботу, 26 июня, рассказала о решении уйти из большого спорта.

О намерении завершить спортивную карьеру Чичерова заявила на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Спортсменка заняла второе место в своей дисциплине, преодолев высоту в 1,88 метра.

— Думаю, все, отговорила роща золотая. Сил уже нет. Хватит уже. Наверное, все, — цитирует Чичерову РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Анна Чичерова родилась 22 июля 1982 года в городе Белая Калитва Ростовской области, через месяц после этого семья переехала в Ереван. С семи лет Чичерова занималась прыжками в высоту под руководством отца, в прошлом известного прыгуна в высоту. По возвращении в Ростовскую область Чичерова стала тренироваться под руководством Алексея Бондаренко.

После школы спортсменка поступила в московскую Академию физической культуры, ее тренером стал Александр Фетисов.

В 1999 году Чичерова выиграла молодежный чемпионат мира, в 2000 году стала четвертой на чемпионате мира среди юниоров. В 2002 году перешла к тренеру Евгению Загорулько.

В 2003 году Чичерова установила новый рекорд страны для залов (2,04 метра) и завоевала бронзовую медаль чемпионата мира — свою первую взрослую награду.

В активе Чичеровой — золотая медаль Олимпийских игр 2012 года, титулы чемпионки мира (2011 год) и Европы (2005 год), а также она стала восьмикратной чемпионкой России. Спортсменка завоевала также бронзовую медаль Олимпиады-2008 в Пекине и серебро чемпионата мира — 2009, но после перепроверки допинг-проб была лишена этих наград.