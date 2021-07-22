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«Хороший пиар»: эксперты — о замене российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоЭксклюзивы ВМ
Общество
«Хороший пиар»: эксперты — о замене российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020
Фото:dpa/picture-alliance

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступят не под флагом нашей страны. Вместо этого будет флаг Олимпийского комитета России. Привычного гимна тоже никто не услышит. Его заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. Как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде — в материале «ВМ».

«Модный» Чайковский

Гимн своей страны всегда настраивает на патриотический лад и создает внутренний подъем у спортсменов. Таким мнением с «ВМ» поделился музыкальный критик, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко. По словам эксперта, замена привычного музыкального сопровождения на Олимпиаде в Токио — 2020 классической мелодией — затея неоднозначная.

— С одной стороны, само произведение Чайковского технически сложное, эмоциональное, глобальное. С другой, оно настолько у всех на слуху, что может сыграть обратная сторона — «приелось». Если рассматривать это как определенный пиар, то он очень хороший. Чайковский занимает первые позиции в стриминговых сервисах. Сейчас он стал очень популярным композитором во всем мире. С этой точки зрения это придаст весомый окрас выступлениям наших спортсменов. И, может, тем самым немного ослабит хватку конкурентов. Так как они тоже все его знают и их может это морально подавить, — сказал Павел Рудченко.

Подготовлен — значит вооружен

В этом году из-за пандемии и антидопингового скандала для российских спортсменов на Олимпиале — 2020 будут непривычные условия на выступлениях. Отсутствие флага (вместо него флаг Олимпийского комитета России) и гимна РФ может сказаться на участниках как негативно, так и стать фактором усиления мотивации. Об этом «ВМ» рассказал спортивный психолог Тимур Султанов. По мнению специалиста, все будет зависеть от индивидуальных реакций спортсменов на все изменения.

— Если мы возьмем общую картину, то это неправильно — все это видят и понимают. И эта негативная оценка в окружении может сказаться. Изменение стандартных условий может быть как негативным фактором, так и мобилизирующим, — уточнил Тимур Султанов.

Как пояснил собеседник «ВМ», профессиональные спортсмены на протяжении нескольких лет обучаются механизмам преодоления волнения и стресса. По его словам, такая психологическая подготовка невозможна в экстремально краткосрочном порядке. Поэтому психологи, которые поехали в Токио вместе с нашей командой, при необходимости будут лишь «корректировать какие-то моменты», дополнил Тимур Султанов.

— Если это командный вид спорта, то обычно идет групповая работа вместе с тренером. Если же индивидуальный вид спорта, то иногда возможна и групповая работа, но в большей степени идет индивидуальная, — сказал специалист.

По словам спортивного психолога, если спортсмен планомерно обучался психологическим техникам, то для него «никакие внешние факторы не могут быть раздражающими или отвлекающими».

Олимпиада в Токио — 2020 стартует 23 июля и продлится до 8 августа. Так как Игры перенесены с прошлого года, то было принято решение сохранить название. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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