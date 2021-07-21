Московские спортивные школы в составе сборной России в Токио представят 105 олимпийцев

Фото: olympic.org

В XXXII летних Олимпийских играх в Токио в основном составе команды Олимпийского комитета России примут участие 99 спортсменов, представляющих московские спортивные школы. Шесть москвичей останутся в запасе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в департаменте спорта столицы.

— Это 29,5 процента от общего числа россиян, участвующих в Играх. Они поборются за медали в 26 видах спорта из 41, представленного на Олимпиаде, — пояснили в ведомстве.

Самой титулованной спортсменкой в составе нашей команды является москвичка — пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина (синхронное плавание), самой опытной — москвичка Инесса Меркулова (56 лет, конный спорт), а самой молодой — москвичка Виктория Листунова (16 лет, спортивная гимнастика).

Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавируса, официально стартует 23 июля и продлится до 8 августа. Но первые соревнования на ней начались уже 21 июля — по футболу и софтболу. В день открытия пройдут состязания по стрельбе из лука и академической гребле. А первые финалы Игр состоятся 24 июля. Всего награды будут разыграны в 41 виде спорта.

Сборная России на Играх в Токио выступает под флагом Олимпийского комитета России и представлена 335 спортсменами в 34 видах спорта.