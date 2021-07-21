Первые соревнования начались на Олимпиаде в Токио

Фото: Международный Олимпийский Комитет

Матч по софтболу между женскими сборными Австралии и Японии открыл соревнования в рамках Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Официальная церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля, однако по традиции соревнования начинаются раньше. Особенностью ОИ-2020 стало то, что впервые за последние 25 лет соревновательную программу Олимпиады открыл не футбол.

В день открытия также пройдут соревнования по стрельбе из лука и академической гребле. Первые 11 комплектов наград разыграют уже 24 июля.

Олимпиада-2020 продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры, перенесенные с прошлого года, сохранили свое название. В этом году они пройдут без зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В особенностях Олимпийских игр — 2020 разобрался корреспондент «ВМ».