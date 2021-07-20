МОК единогласно утвердил изменение девиза Олимпийских игр, добавлено слово «вместе»

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В девиз Олимпийских игр официально внесены изменения. Слово «вместе» одобрено единогласным решением МОК. Теперь девиз Олимпиады звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — Citius, altius, fortius — communis).

— Это эпохальное событие, — прокомментировал глава МОК Томас Бах.

Именно он внес предложение и представил вариант нового девиза, передает РИА Новости.

Олимпиада-2020 продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры, перенесенные с прошлого года, сохранили свое название. Однако это не единственная особенность приближающейся Олимпиады. Например, во время мероприятия в Японии будет действовать режим ЧС, а команда России выступит без своего гимна и флага. В особенностях грядущих Олимпийских игр разобрался корреспондент «ВМ».