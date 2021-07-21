Названы самый молодой и самый опытный спортсмены из Москвы на Олимпиаде в Токио

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Самый молодой и самый опытный российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Токио представляют московские спортивные школы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в департаменте спорта столицы.

— В сборной команде России самой молодой участницей Игр является москвичка Виктория Листунова — 16 лет (спортивная гимнастика), а самой опытной — москвичка Инесса Меркулова (конный спорт) — 56 лет. Самой титулованной спортсменкой также является москвичка — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, — уточнили в ведомстве.

Всего в составе сборной команды Олимпийского комитета России на Игры в Токио были включены 335 спортсменов, из которых 99 (плюс 6 запасных) представляют Москву, что составляет 29,5 процента. Они примут участие в соревнованиях по 26 видам спорта из 41, представленного на Олимпиаде.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии COVID-19, пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. В этом году они пройдут без зрителей.

Сами Игры стартуют еще до первой церемонии: программу Олимпиады-2020 откроют футбол и софтбол. В день открытия пройдут соревнования по стрельбе из лука и академической гребле. Первые 11 комплектов наград разыграют уже 24 июля.