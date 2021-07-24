Первая золотая медаль разыграна на Олимпиаде-2020

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Китайская спортсменка Ян Цянь выиграла первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров.

Второе место заняла россиянка Анастасия Галашина, бронза — у Нины Кристен из Швейцарии. Цянь набрала в финале 251,8 балла, обойдя Галашину, в активе которой набралось 251,1 балла.

We have the first Olympic champion of #Tokyo2020!



China's Yang Qian takes gold 🥇 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP — Olympics (@Olympics) July 24, 2021

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов.

24 июля сообщалось, что россиянки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова вышли в полуфинал соревнований парных двоек на турнире по академической гребле.

В утешительном заезде они показали лучший результат — 7 минут 13,77 секунды. В полуфинал олимпийского турнира по академической гребле парных двоек без рулевого вышли представительницы России Василиса Степанова и Елена Орябинская. В квалификационном заезде они стали вторыми (7 минут 23,39 секунды).