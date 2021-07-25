Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпиады-2020

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Женская сборная РФ по стрельбе из лука вышла в финал летних Игр в Токио и обеспечила себе как минимум серебро Олимпиады-2020.

Российские спортсменки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова в полуфинале одержали победу над сборной Германии со счетом 5:1.

В финальной встрече команда РФ будет соревноваться со сборной Южной Кореи.

В копилке национальной сборной РФ уже три медали: золото, серебро и бронза.

Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».