Россия завоевала первую медаль Олимпиады — 2020

Фото: instagram.com/tokyo2020

Российская спортсменка Анастасия Галашина принесла национальной сборной первую медаль Олимпийских игр — 2020, завоевав серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

В стрельбе с расстояния десять метров Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян (251,8), установив олимпийский рекорд. Третьей стала представительница Швейцарии Нина Кристен (230,6).

Еще одна представительница России Юлия Каримова заняла 13-е место в квалификации и не сумела выйти в финал.

Таким образом, в Токио разыграли первый из 339 комплектов наград в 33 спортивных дисциплинах.

Успешно начали борьбы за награды на Олимпиаде российские баскетболистки, одержав победу в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3 над командой Японии.

Российские спортсменки Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова, а также Василиса Степанова и Елена Орябинская вышли в полуфинал олимпийского турнира по академической гребле.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали — читайте в материале «ВМ».