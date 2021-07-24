Российские баскетболистки выиграли первый матч олимпийского турнира 3х3

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Женская сборная России одержала победу в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Поединок с хозяйками турнира, национальной командой Японии, завершился со счетом 21:18. При этом самым результативным игроком матча стала японка Мио Синодзаки (восемь очков). У россиянок больше всего очков набрала Ольга Фролкина — семь.

Следующий матч женская сборная России проведет в субботу, 24 июля, против команды Китая, начало матча — 08:00 по московскому времени.

Баскетбольный формат 3х3 является нововведением Олимпийских игр — 2020. В групповом этапе также играют сборные США, Франции, Китая, Италии, Румынии и Монголии. Две лучшие команды напрямую выйдут в полуфинал, обладатели мест с третьего по шестого проведут четвертьфинальные матчи.

Комментируя амбиции российской сборной на ОИ-2020, одна из спортсменок Юлия Козик подчеркнула, что команда приехала в Токио за медалями. При этом баскетболистка отметила, что матч со сборной Японии выдался тяжелым, тем не менее, россиянкам удалось одержать победу, цитирует Козик ТАСС.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали — читайте в материале «ВМ».