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Стрелок Виталина Бацарашкина принесла России первое золото ОИ-2020

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Стрелок Виталина Бацарашкина принесла России первое золото ОИ-2020
Фото: instagram.com/vita_bates

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина положила в копилку национальной сборной РФ первую золотую медаль летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

В финале соревнований россиянка набрала 240,3 балла, а также установила олимпийский рекорд. Серебро в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров — у представительницы Болгарии Антоанеты Костадиновой (239,4). Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь (218,0).

Медаль Бацарашкиной стала первой наградой высшего достоинства у сборной России на ОИ-2020, а также третьей — в общем медальном зачете.

Первую медаль сборной России на ОИ-2020 завоевала Анастасия Галашина, она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десять метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».

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