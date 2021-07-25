Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады-2020
Сюжет:Олимпиада в Токио
Российская рапиристка Инна Дериглазова поборется за золото в финале летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио.
В полуфинале соревнований Дериглазова, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года, одержала победу над итальянской рапиристкой Аличе Вольпи со счетом 15:10, тем самым обеспечив себе еще одну олимпийскую медаль.
В другом полуфинале россиянка Лариса Коробейникова сразится с американкой Ли Кифер.
В настоящий момент у сборной России четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.
Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.
Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.
Еще одну серебряную медаль завоевала женская сборная России по стрельбе из лука.
О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».