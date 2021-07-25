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Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады-2020

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал Олимпиады-2020
Фото: Официальный портал мэра и правительства Москвы

Российская рапиристка Инна Дериглазова поборется за золото в финале летних Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

В полуфинале соревнований Дериглазова, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года, одержала победу над итальянской рапиристкой Аличе Вольпи со счетом 15:10, тем самым обеспечив себе еще одну олимпийскую медаль.

В другом полуфинале россиянка Лариса Коробейникова сразится с американкой Ли Кифер.

В настоящий момент у сборной России четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десяти метров набрала 251,1 балла.

Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Еще одну серебряную медаль завоевала женская сборная России по стрельбе из лука.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».

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