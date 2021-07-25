Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио
Сюжет:Олимпиада в Токио
Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка принесла в копилку сборной России шестую медаль.
В финале представительница России встречалась с американкой Ли Кифер. Поединок завершился со счетом 13:15 в пользу спортсменки из США.
Бронзовую медаль в этом виде состязаний завоевала россиянка Лариса Коробейникова. В матче за третье место она одержала победу над итальянской рапиристкой Аличу Вольпи со счетом 15:14.
Забираем серебро🥈и бронзу🥉в женской рапире!#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/3mChs070l5— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 25, 2021
В настоящий момент у сборной России шесть медалей: одна золотая, три серебряные и две бронзовые.
Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.
Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.
Еще одну серебряную медаль завоевала женская сборная России по стрельбе из лука.
О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».