Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебро Олимпийских игр в Токио

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Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка принесла в копилку сборной России шестую медаль.

В финале представительница России встречалась с американкой Ли Кифер. Поединок завершился со счетом 13:15 в пользу спортсменки из США.

Бронзовую медаль в этом виде состязаний завоевала россиянка Лариса Коробейникова. В матче за третье место она одержала победу над итальянской рапиристкой Аличу Вольпи со счетом 15:14.

В настоящий момент у сборной России шесть медалей: одна золотая, три серебряные и две бронзовые.

Первую завоевала Анастасия Галашина. Она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо в весовой категории до 58 килограммов.

Золотую медаль добавила в копилку Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. В финале соревнований Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд.

Еще одну серебряную медаль завоевала женская сборная России по стрельбе из лука.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».