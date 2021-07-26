Льготники из Подмосковья будут бесплатно ездить на коммерческом транспорте

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Право бесплатного проезда на коммерческих маршрутах общественного транспорта появится в жителей Московской области, которые имеют соответствующие льготы. Такую информацию предоставил губернатор региона Андрей Воробьев.

Во время заседания с зампредами он рассказал о запуске пилотного проекта на территории нескольких подмосковных округов.

— 26 июля будет объявлено о пилотном проекте, цель, смысл которого заключаются в том, что человек, имеющий право на льготы, сможет бесплатно проехать на коммерческом транспорте, — пояснил глава региона.

Он также добавил, что задачи по разработке подобной льготы поставлены перед профильными ведомствами. В кротчайшие сроки эта идея была реализована. Пилотный проект запускается на территории пяти городских округов, отмечает телеканал 360.

Не менее важной темой заседания стала газифицация домов. Как рассказал Андрей Воробьев, нужно информировать граждан о том, как проходит данная процедура.

— Прошу не уставать эту коммуникацию осуществлять и показывать, где, кому, когда, а также какого качества услуга будет предоставлена, — подчеркнул губернатор.

По его словам, на данный момент уже заключено свыше 2,5 тысячи договоров. При этом заявки на подключение газа продолжают поступать.