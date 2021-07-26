Уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала возбудили в Петербурге

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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

В субботу вечером, 24 июля, в квартире жилого дома на улице Бутлерова были обнаружены тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. На трупах было множество колото-резаных ранений в области головы, шеи и туловища.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а», частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками МВД по региону проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить обстоятельства произошедшего.

Расследование контролирует Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах погибшие — это жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной. Уточняется, что в убийстве заподозрили самого Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.