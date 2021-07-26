Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала возбудили в Петербурге

Полина Долганова

Происшествия
Уголовное дело по факту убийства семьи отставного адмирала возбудили в Петербурге
Фото: moscow-live

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам двойного убийства. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

В субботу вечером, 24 июля, в квартире жилого дома на улице Бутлерова были обнаружены тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. На трупах было множество колото-резаных ранений в области головы, шеи и туловища.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а», частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с колото-резаными ранениями, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками МВД по региону проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установить обстоятельства произошедшего.

Расследование контролирует Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах погибшие — это жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной. Уточняется, что в убийстве заподозрили самого Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.

Читайте также:
полицияубийствоуголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте