Названы рецепты отбеливающих масок для лица, которые можно приготовить дома

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Большой популярностью у женщин, использующих разные бьюти-средства для поддержания красоты и молодости, пользуются маски с отбеливающим эффектом. Причина этого заключается в нескольких факторах: плотном графике, отсутствии возможности постоянно ухаживать за кожей, любовь к загару и многое другое.

Маски с эффектом отбеливания можно купить в магазине, однако сделать их в домашних условиях еще легче.

Отбеливающая маска из петрушки

Петрушка является очень полезной травой. В ней содержится множество витаминов и микроэлементов, например, натрий, цинк, железо, фосфор и бета-каротин. Эта зелень благоприятствует укреплению иммунитета и борется с разными бактериями. Для кожи она полезна благодаря своим восстанавливающим и антиоксидантным свойствам.

Готовится маска из петрушки просто. Нужно измельчить ее листья в блендере, добавить в получившуюся кашицу несколько капель оливкового масла. Все это нужно хорошо перемешать и нанести на лицо. Смывать можно через 10–15 минут теплой водой.

Лимонная маска

Лимон поможет сделать пигментные пятна менее заметными. Важно подчеркнуть, что гиперпигментация кожи требует консультации специалиста — косметолога или дерматолога.

В лимоне содержится много полезных и активных элементов. Проникая глубоко в кожу, они помогают ей очиститься и обновиться. Например, аскорбиновая кислота способствует выработке коллагена, а тиамин обладает заживляющими свойствами. Тем временем каротин борется с пигментацией, пектины устраняют раздражение.

Чтобы приготовить лимонную маску, нужно взять сок одного цитруса, добавить к нему сметану (в равных пропорциях) и нанести полученный состав на лицо. Спустя 20 минут можно смыть маску водой. Эффект станет заметен при регулярном использовании.

Маска из огурца

Этот овощ давно имеет большую популярность в уходе за кожей. Он деликатно взаимодействует с ней. Огурец прекрасно тонизирует и успокаивает, убирает круги под глазами, придает коже упругость и снимает раздражение.

Овощ нужно очистить и натереть на мелкой терке. К кашице добавить чайную ложку лимонного сока. Смесь можно нанести на лицо. Долго маску держать не нужно — около 15 минут. После этого необходимо смыть ее теплой водой, потом протереть лицо тоником и нанести крем, отмечает ФАН.