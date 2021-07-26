Арбенина рассказала, как дважды переболела коронавирусом

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Рок-певица Диана Арбенина рассказала, как дважды перенесла СОVID-19, но даже не знала об этом, так как заболевание протекало у нее без симптомов.

— У нас с братом интересная история. Он приехал из Индии в январе 2020-го. Говорит, что чуть не умер вместе с женой. Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели, — рассказала звезда.

По словам 47-летней артистки, она даже предположить не могла, что заболела, в противном случае она оставалась бы дома на карантине. Обратиться за медицинской помощью певицу вынудила постоянная сильная головная боль, которая мучила ее с утра до вечера. Обезболивающие могли снять синдром лишь на 15 минут.

Арбенина приняла решение поставить вакцину, однако врачи убедили ее повременить, так как в ее крови содержалось большое количество антител.

— В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там подхватила. Так вот после сдачи крови у меня оказалось 200 процентов антител. Говорят, что я болела во второй раз, — сообщила артистка в интервью WomanHit.

Арбенина рассказала, что, узнав об этом, друзья стали называть ее «мутантом» и «киборгом». Рок-звезда призналась, что последствия перенесенной болезни проявляются в том, что у нее стали садиться связки.

— Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов 30. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь, — заключила певица.