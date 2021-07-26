Сергей Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Кузьминках

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре.

— Поликлиника юбилейная — 20-я в этой программе реконструкции. Ровно 20 мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта, — рассказал глава города.

Поликлиника в Кузьминках, по словам мэра, оснащена лучшим оборудованием и мебелью. Собянин также поблагодарил врачей филиала за помощь в борьбе с коронавирусом.

Комплексная реконструкция поликлиники началась в июле 2020 года, пациентов временно перевели в филиал поликлиники № 2 на улице Федора Полетаева. Рабочие заменили инженерные коммуникации, поменяли фасад, а также выполнили отделку помещений.

Рассадка врачей по кабинетам сделана таким образом, чтобы уменьшить вероятность возникновения очередей, также там оборудованы зоны комфортного ожидания, а новая навигация поможет пациентам найти нужные кабинеты.

Поликлиника оборудована около двумя тысячами единиц медицинской техники, мебели и расходных материалов, отмечает агентство городских новостей «Москва».