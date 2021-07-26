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Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах и кафе

Анастасия Волоснова

Общество
Дети-инвалиды и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах и кафе
Фото: Pexels

Дети с инвалидностью и их сопровождающие будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ был опубликован в понедельник, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

​​​​​​​Так, вносятся изменения в указ о государственной поддержке инвалидов. До этого в заведениях общественного питания и других учреждениях обслуживали вне очереди только людей с инвалидностью первой и второй группы.

Новый указ относит к данной категории также детей-инвалидов и их сопровождающих. Теперь их должны будут обслуживать в кафе, объектах ЖКХ и здравоохранения без очереди, пишет ТАСС.

В июне лидер «Совета матерей», эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая заявляла, что людям с инвалидностью нужен расширенный доступ к лекарствам. Она считает важным учитывать появление новых медицинских препаратов — современные эффективные медикаменты должны оперативно включаться в список для льготников.

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