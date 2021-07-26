СМИ: Певица МакSим пришла в сознание

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова), которая находилась в состоянии медикаментозного сна из-за тяжелого течения пневмонии, пришла в себя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash».

В сообщении говорится, что певица находится в ясном сознании и может общаться знаками. Она в состоянии уже самостоятельно сделать вдох, однако врачи перевели на вспомогательную вентиляция легких, чтобы ее дыхание оставалось ровным. Медики надеются, что вскоре артистка сможет дышать самостоятельно.

Улучшения в состояния певицы подтвердила ее представитель Маргарита Соколова.

— Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <…> Есть улучшения, значит, это уже не крайне, — приводит слова Соколовой РИА Новости.

Исполнительницу доставили в больницу 16 июня. Через три дня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.