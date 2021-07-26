«Есть такая профессия — Родину защищать»: фильму «Офицеры» исполнилось 50 лет

Кадр из фильма «Офицеры». Режиссер Владимир Роговой. 1971 год

Советскому художественному фильму «Офицеры» 26 июля исполнилось ровно 50 лет. Впервые его показали в 1971 году.

Однако мало кто знает, что кинокартина могла не дойти до широкого зрителя, так как ее считали неудачной и хотели положить на полку. Однако все сложилось так, что «Офицеры» стали сенсацией советского кино. Уже полвека эту кинокартину разбирают на цитаты и ставят в пример молодому поколению.

Легендарную фразу «Родину защищать. Есть такая профессия» подарил авторам фильма министр обороны Андрей Гречко. Именно по его инициативе этот фильм снимался, как лирическая киноповесть. Чиновники Госкино не сильно надеялись на успех картины, потому что фильм был показан в конце июля, когда проходила пора отпусков, а кинотеатры были полупустыми. Зрители могли быстро забыть про картину. Однако среди первых, кто посмотрел «Офицеров», была жена министра обороны.

— Естественно, она рассказала о своих впечатлениях мужу. Пожаловалась, что было так мало людей, а картина такая замечательная, патриотичная, так трогает за душу, — рассказал киновед Алексей Тремасов.

По его словам, министр прислушался к жене, поэтому фильму устроили еще одну премьеру, но уже осенью, отмечает «МИР 24». В результате зрители шли на сеансы не переставая. Некоторые покупали билеты по несколько раз. «Офицеры» были самым кассовым фильмом 1971 года.

Источник: mir24.tv