Движение транспорта временно ограничат на 1-й Кабельной улице с 1 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

1-я Кабельная улица, Москва, Россия Карта всех событий

Для проведения дорожных работ на 1-й Кабельной улице временно ограничат движение с 1 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— На 1-й Кабельной улице с 1 августа вводятся ограничения движения из-за проведения дорожных работ, — рассказали в ведомстве.

В период с 1 по 24 августа ограничения будут действовать на участке 1-й Кабельной улицы от дома 2, строение 26 по 2-й Кабельной улице до дома 14 по шоссе Энтузиастов. С 24 августа по 8 сентября и с 22 сентября по 4 ноября работы будут проводиться на участке 1-й Кабельной улицы около дома 14 по шоссе Энтузиастов.

Рабочие займут одну полосу с организацией приоритетного права проезда, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

23 июля сообщалось, что на нескольких улицах столицы будут временно ограничивать движение. 31 июля в период с 13:00 до 19:00 будут перекрывать участок улицы Станиславского от дома № 4 до дома № 8. Перекрытие будет проведено в эти часы, но не более чем на пять минут.

Одну полосу в сторону Красной площади перекроют на Большом Москворецком мосту. Съемки будут проходить 31 июля с 20:00 до 00:00 1 августа.