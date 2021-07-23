Движение транспорта на ряде улиц в центре и на севере Москвы временно ограничат

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Станиславского, 4 Карта всех событий

На нескольких улицах столицы будут временно ограничивать движение. Причины для этого разные — от дорожных работ и до проведения киносъемок.

31 июля в период с 13:00 до 19:00 будут перекрывать участок улицы Станиславского от дома № 4 до дома № 8. Перекрытие будет проведено в эти часы, но не более чем на 5 минут.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одну полосу в сторону Красной площади перекроют на Большом Москворецком мосту. Съемки будут проходить 31 июля с 20:00 до 00:00 1 августа.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Съезд с Дмитровского шоссе на Локомотивный проезд и на улицу Линии Октябрьской Железной Дороги перекроют с 27 июля. С 27 августа перекроют участок Лиственничной аллеи. Произойдет это из-за реконструкции Дмитровского путепровода. С подробностями ограничения движения можно ознакомиться на схеме.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дорожные работы будут проводиться в Дмитровском переулке. Движения не будет на участке от улицы Петровки до улицы Большая Дмитровка. Перекрытие произойдет с 22:00 23 июля до 06:00 26 июля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Недавно сообщалось, что движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе ограничат с 23 июля. Дорожные работы на данном участке будут проводиться до 27 июля.