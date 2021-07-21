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Движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе ограничат с 23 июля

Иван Юминов

Происшествия
Движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе ограничат с 23 июля
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, съезд 91Карта всех событий

Для проведения дорожных работ движение на участке МКАД ограничат на три дня в июле. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 21 июля.

— С 23 по 27 июля ограничат движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе. Это связано с проведением дорожных работ, — рассказали в ведомстве.

В частности, съезд с улицы Осташковской на внутреннюю сторону МКАД с 01:30 до 05:30 будет полностью перекрыт не более чем на 15 минут. Те же ограничения временно распространятся на участок 90-го километра МКАД в районе пересечения с Осташковской улицей.

Водителям рекомендовано выбирать пути объезда, отмечается в Telegram-канале департамента.

Движение на развязке МКАД с Осташковским шоссе ограничат с 23 июляФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

17 июля сообщалось, что участок Волгоградского проспекта в районе станции метро «Текстильщики» с 22 июля будет перекрыт для транспорта. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода «Текстильщики-1».

Для проведения работ в период с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года будут кратковременно вводиться ограничения движения.

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