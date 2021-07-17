Движение на участке Волгоградского проспекта ограничат с 22 июля

Фото:Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Участок Волгоградского проспекта в районе станции метро «Текстильщики» с 22 июля будет перекрыт для транспорта.

Ограничения вводятся в связи с реконструкцией путепровода «Текстильщики-1». Для проведения работ в период с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года будут кратковременно вводиться ограничения движения.

В частности, движение ограничат на Волгоградском проспекте от дома 49, строение 5, до дома 44б, строение 1, в период с 22 июля 2021 года по 31 января 2022 года круглосуточно.

Кроме того, будет полностью перекрыто движение на участке Шоссейной улицы от владения 1, строение 11, до дома 49, строение 5, на Волгоградском проспекте. Перекрытие будет осуществляться с 01:30 до 05:30 27 и 30 июня; 1, 5 и 7 августа; 21, 24, 27 и 30 октября; 2 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Схема дорожного движения изменится также на востоке и юге Москвы. В частности, с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. На участке проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут действовать ограничения с 20 июля по 25 августа.