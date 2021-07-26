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Порядка 350 килограммов грибов проверили на рынках в Подмосковье с начала сезона

Елена Фролова

Общество
Порядка 350 килограммов грибов проверили на рынках в Подмосковье с начала сезона
Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Специалисты проверили свыше 350 килограммов грибов на радиационную безопасность на территории подмосковных рынков с начала сезона. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного Минсельхозпрода.

— С начала сезона экспертам лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках предоставили около 100 проб грибов для того, чтобы они провели оценку радиационной безопасности, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Он также пояснил, что во время исследования ведется проверка на содержание свинца, мышьяка, меди, ртути, кадмия, цинка, пестицидов и радионуклидов. Пристальное внимание уделяется поиску ядовитых и несъедобных грибов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате эксперты не выявили продукции с превышением предельно допустимых показателей по радиологии. Жителям Московской области также напомнили, что покупать грибы стоит только в проверенных точках санкционированной торговли. Так можно быть уверенным в безопасности продуктов. Не стоит приобретать грибы с рук.

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