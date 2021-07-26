Толстой призвал в кратчайшие сроки отремонтировать здание ГБУ «Наш мир» в Капотне

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы РФ от Люблинского округа Петр Толстой побывал на дне открытых дверей в ГБУ Москвы по работе с населением «Наш мир» в Капотне. Помещение, где занимаются спортом, музыкой, иностранными языками, нуждается в капитальном ремонте. Осмотрев здание и пообщавшись с учениками и их родителями, Толстой заявил, что работы необходимо провести не откладывая.

— Считаю, что в здании нужно оборудовать нормальную систему вентиляции. Но самое главное — это крыша, защита от дождя. Будем добиваться, чтобы в ближайшее время, пока погода позволяет, здесь поменяли кровлю. Нужно создать комфортные условия для сотрудников учреждения и его посетителей, — заявил парламентарий.

Предварительно, работы должны быть завершены до сентября. Парламентарий заявил, что проконтролирует их качество.

Организация «Наш мир» работает по адресу 2-й квартал Капотни, 5. Она регулярно проводит различные тематические, творческие и спортивные мероприятия для столичной молодежи и представителей старшего поколения. Вместе с тем здание общественного центра уже не отвечает современным требованиям — его коммуникации износились, пришла в негодность внутренняя отделка помещений. Также в обновлении нуждается фасад корпуса.

Ранее Петр Толстой проверил в Капотне ремонтные работы в здании филиала взрослой и детской поликлиник. Это единственное поликлиническое отделение в районе. За ним закреплены более 4 тысяч детей и более 21 тысячи взрослых. По словам парламентария, здание будет полностью обновлено и станет медицинским учреждением «совершенно другого качества».