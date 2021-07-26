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Эксперт рассказал, стоит ли бояться слабоумия после COVID-19

Анна Михалюк

Общество
Эксперт рассказал, стоит ли бояться слабоумия после COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ученые предупредили о риске снижения интеллекта из-за COVID-19. Об этом говорится в соответствующем исследовании, в котором приняли участие более 80 тысяч переболевших. Группа ученых из Кембриджского и Чикагского университетов опубликовала данные в медицинском журнале «Ланцет».

После болезни некоторые пациенты отмечают снижение памяти, «туман» в голове, снижение работоспособности и других когнитивных функций. Чистые последствия коронавируса сопоставимы для мозга с последствиями инсульта. Ирина Хвингия, клинический нейропсихолог, рассказала об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Грозит ли COVID слабоумием или болезнью Альцгеймера

— Я бы не приписывала эти «заслуги» COVID, это, скорее, последствия комы, аппарата ИВЛ. В этом случае нарушения могут быть как постинсультные. Это не всегда приводит к болезни Альцгеймера. Все зависит от того, какое было кислородное голодание. У взрослого человека сатурация меньше 80 вызывает гипоксию. Если она возникла, то когнитивные нарушения также могут быть, — заявляет эксперт.

Нейропсихолог считает, что вирус сам по себе не повреждает мозг — во всяком случае, таких исследований пока нет.

— Когнитивные нарушения могут быть даже после повышения температуры. Как только человек восстанавливается, нарушения должны проходить, — заявляет специалист. — К необратимым последствиям приводят совсем сложные случаи. У нас в практике есть много людей, которые переболели, но изменений в работе мозга не отмечают.

Напомним, что сейчас московские пенсионеры в возрасте 65+, привитые вторым компонентом вакцины, могут получить подарочные боксы с товарами для здоровья.

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