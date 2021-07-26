Опубликовано видео с подарками московским пенсионерам за вакцинацию

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Специальные подарочные боксы получат жители столицы в возрасте 65+, которые поставили себе два компонента вакцины от COVID-19. Акция распространяется на пациентов, которые сделали прививку в период с 23 июня по 1 октября.

В Сети появилось видео, на котором показано, из чего состоит подарочный бокс. В него входят маски, пульсоксиметр, таблетница, зубная паста и щетка, прибор для измерения артериального давления, шампунь и мыло, а также витамины омега-3 и антисептики.

Чтобы получить такую коробку, нужно после получения второй вакцины позвонить по телефону 8 (495) 870-44-44 и сообщить, что у вас есть сертификат. Оператор вам скажет место и время, где можно получить подарок.

Поставить прививку от коронавируса можно в поликлиниках и павильонах «Здоровая Москва», а также в центрах госуслуг «Мои документы». Ревакцинация рекомендуется тем, кто привился полгода назад и ранее. Для стимулирования вакцинации пожилых людей действуют и другие программы, в частности, «Миллион призов», по которой можно получить подарочную карту номиналом 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что за сутки коронавирус диагностировали 23 239 пациентам в России, из них 2692 случая — в столице.