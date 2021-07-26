За сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России за сутки заболели коронавирусом 23 239 человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Стопкоронавирус.рф

У 9,2 процента заразившихся не выявлено клинических проявлений болезни. Умерли 727 человек. Врачи вылечили от коронавируса 16200 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии составляет 6 149 780. Смертельных случаев зафиксировано 154 601. Врачи вылечили 5 506 834 человека.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы 4 вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Все они безопасны для здоровья и помогут легче перенести болезнь.

В Москве с 22 июля проходит ревакцинация от COVID-19. Корреспондент «ВМ» побывал в одном из павильонов «Здоровая Москва», где проходит повторная вакцинация. По словам врача, между процедурами вакцинации и ревакцинации практически нет никакой разницы. Точно так же заполняется анкета, подписывается согласие. Затем человеку делают прививку и выдают на руки соответствующий сертификат.