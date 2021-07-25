Как в Москве проходит ревакцинация от коронавируса

Москвичка Диана Мустафаева сделала ревакцинацию, потому что планирует посещать занятия в вузе, которые с сентября должны вернуться в очный формат. Кроме того, девушка хочет себя защитить от вируса перед поездкой на юг / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице полным ходом идет процесс ревакцинации москвичей. 25 июля «Вечерняя Москва» побывала в павильоне «Здоровая Москва» и выяснила особенности этой процедуры.

Москвичка Диана Мустафаева решила ревакцинироваться сразу, как только окончился срок действия предыдущей вакцины. А зачем откладывать, если свободного времени пока много, а пункты вакцинации сейчас повсюду? Тем более она надеется, что занятия в ее родном вузе — Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма — уже с сентября будут проходить в очной форме. А кроме того, девушка в предвкушении скорого путешествия на море предпочла себя обезопасить от возможных неприятностей, связанных с коронавирусом.

— Уже надоело сидеть на дистанционном обучении полтора года. К тому же скоро я полечу в Крым и останусь там до начала занятий. Поэтому решила сделать себе повторную прививку, и с этой целью пришла на ВДНХ, — поясняет она.

В павильоне «Здоровая Москва», который располагается на территории главной выставки страны, ревакцинируются ежедневно более 50 пациентов.

— В условиях пандемии, когда все еще наблюдается серьезный процент заболеваемости, и Минздрав России, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют ревакцинацию для того, чтобы усилить эффект сделанных ранее прививок, — рассказывает врач, старшая смены в павильоне «Здоровая Москва» на ВДНХ Фатима Алимова. — Вот поэтому некоторым жителям города надо пройти через эту процедуру именно сейчас.

В спокойных условиях, когда нет увеличения количества больных, ее рекомендуют раз в год. А сейчас ее надо делать через каждые шесть месяцев после предыдущей вакцинации. И так вплоть до того момента, пока у нас не появится коллективный иммунитет.

По словам медика, если не ревакцинироваться, то иммунная система человека становится более уязвимой к разнообразным новым штаммам коронавируса, которых сейчас по миру выявляют чуть ли не еженедельно.

— Соответственно, реакция организма на вирус снижается. А при ревакцинации мы в большей степени защищены от инфекции, в том числе и ее мутировавшего варианта. Помимо этого, сейчас, когда сняты практически все ограничения, у людей увеличилось количество контактов с коллегами, друзьями или просто знакомыми, среди которых могут быть заболевшие. Поэтому ревакцинация нужна, чтобы обезопасить себя.

Через шесть месяцев после вакцинации пациент может снова привиться «Спутником V» или любой другой из зарегистрированных вакцин. Также ревакцинироваться можно «Спутником Лайт»: в случае с этой прививкой вводится всего один компонент.

— В нашем павильоне есть «Спутник V» и «Спутник Лайт», — уточняет Алимова. — Не могу сказать, что обращаются только за «Лайтом». Некоторые люди, вакцинировавшиеся в октябре-ноябре прошлого года «Спутником V», просят тот же препарат.

Как рассказала врач, говорить о каких-то возрастных особенностях пациентов, которые пришли на повторную вакцинацию нельзя, — среди них много и молодежи, и людей старшего возраста. Также, по ее мнению, нет большой разницы, каким препаратом лучше делать ревакцинацию: обе вакцины надежные и проверенные.

Кстати, по словам Фатимы Алимовой, между процедурами вакцинации и ревакцинации практически нет никакой разницы. Точно так же заполняется анкета, подписывается согласие. Затем человеку делают прививку и выдают на руки соответствующий сертификат.

КСТАТИ

Ревакцинация от COVID-19 в Москве стартовала 22 июля. В первую очередь повторная прививка «Спутником Лайт» или «Спутником V» проводится в домах престарелых. Кроме того, сделать ее сейчас можно во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах. Ревакцинация рекомендуется людям, которые привились полгода назад и ранее.