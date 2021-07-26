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Роман Романенко обсудил с волонтерами и «молодогвардейцами» вопросы патриотического воспитания

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко обсудил с волонтерами и «молодогвардейцами» вопросы патриотического воспитания
Фото: Ольга Крылова

Патриотизм — это искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» на Покровке, 47 прошел круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи. Главным спикером мероприятия выступил Роман Романенко.

— Любовь к Отечеству — неотъемлемая часть целостной личности. И прививать эту любовь, конечно, нужно с детства. Прошедшей весной я часто бывал в столичных школах, проводил уроки мужества, рассказывал об истории развития космонавтики и героях страны, которые обеспечили нашей державе первенство в космосе. Дети всегда слушали с огромным интересом, задавали множество вопросов — для меня это и есть патриотизм: искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины, — сказал Герой России, открывая заседание круглого стола.

Он напомнил, что патриотическое воспитание является одним из направлений программы Сергея Собянина «Лучший город Земли», которая была представлена горожанам в июне.

В обсуждении темы приняли участие генерал-майор Владимир Шейкин, депутат МО Ясенево Татьяна Джеджея, руководитель добровольческого движения «Делай добро» Марина Бильдиева, руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве Александр Лебедев, а представители волонтёрских отрядов и «Молодой гвардии».

Марина Бильдиева рассказала о работе волонтёров в период пандемии и возросшем интересе со стороны граждан к участию в добровольческих движениях.

— Волонтерство — новая форма вовлечения молодёжи в социальную деятельность и благотворительность. Быть волонтером - значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам, в первую очередь, — отметила руководитель движения «Делай добро».

Александр Лебедев поделился с участниками заседания инициативой ребят из «Молодой гвардии» о создании специальной адресно-исторической игры, направленной на просвещение детей молодёжи в вопросах истории населённых пунктов и улиц.

— Эта игра будет в чем-то похожа на «Монополию»: карта города или района, на которую будут нанесены знаковые исторические объекты и названия улиц, с описанием событий или биографий тех людей, чьё имя они носят. Участник игры, посредством специальных фишек, будет «путешествовать» по улицам и знакомиться с историей, — пояснил руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве.

Роман Романенко поддержал инициативу, отметив, что реализация этой идеи может стать частью концепции патриотического воспитания, реализуемой в российских школах и вузах.Он отметил, что все предложения, прозвучавшие на встрече, станут основой подготовки Народной программы «Единой России». Напомним, эта программа готовится с опорой на пожелания и предложения людей. Заявки и предложения может оставить каждый житель, например, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47.

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