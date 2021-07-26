Эксперт заявил, что будущее российского футбола определится осенью

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Какие перспективы ожидают сборную России по футболу под руководством Валерия Карпина, станет понятно после первого матча с Хорватией. Такого мнения придерживается бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко.

Российский футбольный союз (РФС) заключил контракт с новым главным тренером российской сборной Валерием Карпиным. Соглашение с ним продлится пять месяцев, до 31 декабря. При этом он параллельно будет главным тренером «Ростова». Валерий Карпин не планировал идти в сборную, однако его уговорили пойти на компромисс.

РФС также вел переговоры с Леонидом Слуцким, Андре Виллашем-Боашем и Штефаном Кунцем, тренирующим молодежную сборную Германии.

— Руководство РФС имеет большую склонность к иностранному тренеру, однако все понимали, что ключевой матч с Хорватией состоится 1 сентября, а до этого срока у нового тренера, особенно зарубежного, не получится понять суть российского футбола, какие игроки в идеальном состоянии, — пояснил Андрей Червиченко.

Преимуществом выбора Валерия Карпина стало то, что он понимает специфику футбола в России и находится в гуще чемпионата страны, отмечает «Экономика сегодня».