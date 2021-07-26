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Подписчики раскритиковали Шепелева, показавшего лицо сына от Фриске

Анастасия Колоскова

Общество
Подписчики раскритиковали Шепелева, показавшего лицо сына от Фриске
Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего десятилетнего сына Платона от Жанны Фриске. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал фотографии мальчика крупным планом.

Как пояснил Шепелев, все это время он скрывал внешность ребенка, чтобы защитить его от «пристального внимания».

Теперь же, по словам телеведущего, Платон не нуждается в этой защите.

— Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним, — заключил Шепелев.

Подписчики телеведущего неоднозначно встретили публикацию. Часть из них осыпали ребенка комплиментами, отметив его сходство со звездными родителями.

Однако нашлись и те, кто посчитали, что телеведущий показал мальчика из корыстных соображений, и укорили его в том, что он не позволяет сыну общаться с бабушкой и дедушкой с маминой стороны.

«Продажный, за деньги продал фото ребенка»; «Это фото говорит о том, что вы без Жанны и ее сына — никто, не были бы популярным. Смотрите, сколько лайков набрал Платон»; «Отдай его бабке с дедом, он весь в их породу, одно лицо с матерью»; «Мамины черты есть, конечно, но теперь не прячьте его от родителей Жанны, пусть они с ним общаются», — написали в комментариях фолловеры.

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