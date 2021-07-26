СК проверит видео с женщиной, выгонявшей детей с особенностями развития с площадки

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) проведет проверку после публикаций в СМИ о женщине, которая выгоняла детей с инвалидностью с детской площадки в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в понедельник, 26 июля, на сайте СК по региону.

Видео ранее выложили на странице инклюзивного лагеря для детей с аутизмом «Какая разница» в Instagram. На кадрах видно, как женщина пытается выбить из рук сопровождающей детей-инвалидов телефон. Кроме того, она требует, чтобы сопровождающая с детьми «немедленно ушла с детской площадки».

На видео слышно, как женщина говорит, что «больные дети пугают наших детей», а также угрожает детям и их сопровождающей.

Инцидент произошел на площадке возле одного из жилых комплексов, расположенных на территории Красносельского района Петербурга. В региональной прокуратуре начали проверку по факту произошедшего.