Эксперт назвал плюсы строительства новой кольцевой дороги в Петербурге

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Построить новую кольцевую дорогу в обход Санкт-Петербурга предложил президент России Владимир Путин. Глава государства сделал это в ходе совещания по вопросам развития транспортной системы Северной столицы и Ленинградской области, на котором присутствовали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

По мнению Владимира Путина, в такой крупной агломерации, как Ленобласть и город на Неве, будет востребована новая дорога, наподобие ЦКАД в Московской области. О перспективах развития планируемой трассы рассказал доцент кафедры «Строительство дорог транспортного комплекса» Петр Атаев.

Эксперт пояснил, что если будет создана удаленная кольцевая дорога, идущая вокруг Петербурга, то могут возникнуть технические сложности, которые можно решить с финансовой точки зрения, поэтому в этом вопросе важно просмотреть и проанализировать все детально.

— При этом у проекта видны и неоспоримые преимущества: планируемая дорога позволит наладить новые связи и соединения маршрутов для автомобилистов, — подчеркнул Петр Атаев.

Как пояснил президент России во время совещания, вторая КАД станет частью большой трассы от Балтики до Урала, отмечают «Невские новости».