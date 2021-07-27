СМИ: Полиция возбудила дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

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Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту расследования мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил источник.

Установлено, что 24 октября 2012 года центр подготовки космонавтов и предприятие «Спецстройсервис» заключили между собой договор о реконструкционных работах и техническом перевооружении тренажерно-испытательной базы центра. По итогу все заявленные в соглашении требования не были выполнены.

По данным следствия, в период между 2013 и 2015 годами заказчик оплачивал работы, которые так и не были начаты. Сумма ущерба составила 1,376 миллиона рублей.

В результате случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь злоумышленникам может грозить до десяти лет лишения свободы, передает РБК.

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