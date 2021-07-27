«Подавитесь деньгами пенсионеров»: люди потеряли миллионы — в России рухнула финансовая пирамида Finiko

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В России рушится очередная финансовая пирамида. Тысячи вкладчиков инвестиционной компании Finiko могут остаться без денег. Официально объем привлеченных средств составляет 80 миллионов рублей, но уже сейчас понятно, что речь, скорее всего, пойдет о потере нескольких миллиардов российскими гражданами. В подробностях истории разбиралась «Вечерняя Москва».

Кто создал Finiko

Официально компания Finiko позиционирует себя как автоматизированная система генерации прибыли. Ее основали в 2019 году жители Казани Зыгмунт Зыгмунтович, Марат и Эдвард Сабировы.

Лицом и брендом фирмы стал предприниматель Кирилл Доронин.

Известно о нем то, что в начале 2000-х он окончил Казанский Государственный финансово-экономический институт и в начале нулевых увлекся тренингами, пишет деловая электронная газета «Бизнес-Онлайн». В начале 2010-х годов мужчина основал «антиколлекторское агентство» с несколькими сотнями офисов по всей стране и написал книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов».

В общей сложности Доронин фигурировал как учредитель десятка различных компаний. Кроме того, он читал лекции в рамках крупного республиканского проекта «Фабрика предпринимательства» известного татарстанского бизнесмена Айдара Булатова. Однако в связи с деятельностью Доронина сейчас информация о его участии в проекте удалена.

Эдвард Сабиров, по данным СМИ, является «потомственным» трейдером. Окончил он Казанский химико-технологический институт. Свой первый бизнес парень начал в 2010 году, оказывая услуги посредника при аренде и продаже недвижимости. Сейчас ему принадлежат доли в ООО «Вейк станция» и ООО «З-сити», занимающейся привлечением инвестиций в город Иннополис, одним из идеологов которого является бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. В Finiko Эдвард Сабиров отвечает за трейдинг.

Третий основатель пирамиды, Марат Сабиров, является однофамильцем своего партнера и в команде занимается криптовалютами. О нем известно то, что у мужчины имелся собственный микроавтобус, на котором он развозил пассажиров и грузы. В Finiko пришел позже всех: в начале 2020 года.

Зыгмунт Зыгмунтович в этой команде был самым молодым персонажем. Парню 22 года, он женат и является учредителем фирмы, оказывающей консультации в области компьютерных технологий. Именно от ее лица размещались вакансии для Finiko.

Что за «золотые горы» обещала пирамида даже во время уголовного дела

Как сообщается на официальном сайте конторы, она работает по принципу прогнозируемых рисков, управляемых статистикой децентрализованных продуктов. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, вкладчикам начисляется доход.

Из десяти независимых продуктов у компании формируется индекс CTI, задача которого — достигать доходности 5 процентов в день. В описании фирмы утверждается, что с каждым из этих продуктов работает команда узконаправленных профессионалов. Они занимаются спекуляциями с валютными парами на криптовалютном рынке, рынке Forex, в торговле фьючерсами и так далее.

В описании сообщается, что система диверсифицирует риски и дает высокую вероятность соблюдения прогноза доходности портфеля. У компании есть даже свой криптовалютный токен Finiko, торгующийся в паре с долларом. Сейчас он стоит меньше 50 центов, тогда как еще несколько месяцев назад его можно было купить более чем за 200 долларов. А сайт уже недоступен.

Своим клиентам Finiko предлагала купить автомобиль или квартиру за 35 процентов от стоимости, помочь закрыть долги.

Первые ласточки краха

Несмотря на обещания радужных перспектив и работу с огромным количеством финансовых инструментов, известных на рынке, компания, существующая два года, так и не появилась в реестре Центробанка хотя бы в качестве брокера. Более того, регулятор внес ее в свою базу как финансовую пирамиду. А еще раньше, в декабре 2020 года, в отношении создателей Finiko возбудили уголовное дело, но никого из них к ответственности так и не привлекли, поскольку потерпевших на тот момент не было.

Проблемы появились уже в 2021 году. В начале июля стало известно о крахе похожего проекта, но меньшего масштаба, Antares Trade. В один прекрасный момент контора, куда вкладчики несли свои деньги, перестала обслуживать клиентов в СНГ, а ее офисы оказались внезапно закрыты.

Тогда эксперты предрекли скорый крах и Finiko. Сами «инвесторы» уже в июне начали испытывать трудности с выводом своих средств. Как пишет одна женщина в чате поддержки Finiko, 12 февраля она вложила 600 тысяч рублей, а 12 июня должна была их вывести, но с тех пор это сделать так и не удалось. Она пожелала создателям платформы «подавиться деньгами пенсионеров». От самой компании, пишут пользователи Сети, никаких вестей.

И подобных комментариев под одним постом в их Telegram-канале несколько сотен. Они находятся вперемешку с текстами тех, кто деньги потерял, но не теряет оптимизма и решил извлечь урок из всей этой истории. Пользователь по имени Альбина Вафина зашла в Finiko, пытаясь заработать деньги на недвижимость, в мае 2021 года, несмотря на то, что ее отговаривали знакомые.

О своем поступке она очень жалеет, но говорит, что это дало ей большие знаний в создании портфельных инвестиций. У нее лично не было веры в одну компанию и «чудо-трейдинг». Женщина призвала людей не унывать и двигаться дальше, констатировав, что шансы вернуть вложенные средства малы, «как бы жестоко это ни звучало».

Возрождение Finiko

В этом же чате есть и те, кто зазывает уже в другие проекты с обещанием доходности в 1–2 процента в день.

Да и сама Finiko де-факто продолжает существовать, а ее лицо Кирилл Доронин уже объявил о запуске новой пирамиды — Omfinom. Ее позиционируют как закрытый клуб инвесторов. Базовая ставка входа — одна тысяча долларов. Условия и предложения практически идентичны Finiko. «Инвесторам» обещают доход в месяц от 12 до 21 процента, а за приглашение друга — от 3 до 5 процентов от суммы их вложений.

Правда, сам отец-основатель пирамиды незадолго до краха Finiko и создания ее 2.0 версии, как уже казанские журналисты окрестили Omfinom, получил турецкое гражданство и уехал за пределы России. Тем не менее на его новой платформе зарегистрировались уже 75 тысяч человек.

Оценить количество пострадавших от действий аферистов сейчас довольно сложно. Головной офис пирамиды находился в Казани, но и в Москве их было около сотни. Вкладывались в компанию в разных городах России и за ее пределами. В частности, прокуратура Алматы сообщает о 165 тысячах обманутых вкладчиках в странах СНГ и Турции. В Казахстане по факту деятельности компании возбуждено уголовное дело, передает tengrinews.

В МВД по Республике Татарстан также начали поступать заявления от пострадавших вкладчиков Finiko, сообщается в Telegran-канале «Еду в Татарстан».

Можно ли этого избежать

Несмотря на то, что гражданам уже многократно объясняли, что не стоит нести деньги в конторы с сомнительной репутацией, обещающие «золотые горы», люди продолжают вестись на уловки мошенников и терять свои сбережения.

Как рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров, в первую очередь стоит обратить внимание на высокую, причем гарантированную доходность — 1–2 процента в день, которую обещают «гуру финансового рынка».

— Если посчитать, то эта доходность сильно выше, чем ставки по банковским вкладам и возможный заработок на фондовом рынке. Например, нормальная годовая доходность банковского депозита с учетом нынешней ключевой ставки составит 5–5,5 процента, облигаций федерального займа — на 1–2 процента выше, чем по депозитам, коммерческих облигаций — до 10 процентов, более рисковых из них — чуть выше, а акций компаний российского рынка — 15–17 процентов, — объяснил финансовый аналитик.

Однако даже если предлагают такую доходность и ее гарантируют, то это тоже повод задуматься, отмечает Макаров. Потому что на фондовом рынке — американском или российском — никто не говорит, что вы обязательно заработаете. В качестве примера можно привести кризис 2008 года, когда акции некоторых компаний падали на 70 процентов, хотя с тех пор многие из них свое падение уже отыграли.

Второй момент, на который стоит обратить внимание, — когда вам предлагают вложить свои деньги. Это реферальная программа, говорит финансист. То есть когда обещают хорошие бонусы за приглашение других участников. Это уже признак того, что компания фактически не зарабатывает деньги сама, а живет за счет тех, кто принес туда деньги раньше.

Третий момент, по словам Макарова, завышенные, нереалистичные ожидания, формируемые от участия в пирамиде. Кроме того, в современном мире ко всем этим основным факторам, о которых многое уже неоднократно говорилось, добавляются еще и операции с виртуальной валютой.

Многие современные пирамиды, поясняет эксперт, придумывают свои внутренние платежные единицы — токены, криптовалюты, которые никакой ценности вне этих платформ не представляют.

Специалист предупреждает, что вложение в конторы с указанными выше признаками — большая лотерея. Однако немало людей осознанно решают в нее сыграть, рассчитывая успеть что-то заработать и быстро вывести свои деньги. К сожалению, это далеко не всегда получается.