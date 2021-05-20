Эксперт оценил популярность займов «до зарплаты» от банков у россиян

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Займы «до зарплаты» от банков под небольшие процентные ставки в сравнении с подобными услугами микрофинансовых организаций можно назвать хорошим нововведением. Они будут пользоваться спросом у населения. Однако существует риск закредитованности россиян. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что один из крупнейших банков России начал предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы на сумму от тысячи до 30 тысяч рублей со сроком погашения один месяц. Сумма, которую нужно будет вернуть в банк,будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки. А она установлена от 12,9 до 19,9 процента.

По словам эксперта, так называемые займы до зарплаты, предоставляемые банком со ставками до 19 процентов, являются, в принципе, хорошим нововведением. Как говорит Костиков, сегодня салоны микрозаймов выдают займы под 350 процентов.

— Это просто конкуренция с микрофинансовыми организациями. Для граждан, конечно, лучше брать деньги в банке с такой ставкой. Но думаю, не всем будет доступна такая возможность. Для банка важно смотреть риски, чтобы не было перекредитованости. Поэтому могут и отказать, — сказал эксперт.

Он отметил, что если выдача денег «до зарплаты» будет пользоваться популярностью, то скоро многие банки в стране начнут выдавать подобные займы. Однако Костикова волнует вопрос закредитованности граждан после распространения такого рода услуги.

— У нас граждане берут банковский кредит, на его обслуживание не хватает денег. Тогда они идут в микрофинансовые организации и берут там деньги на его обслуживание. Получается, у каждого своя финансовая пирамида. Это до хорошего не доведет. С начала года таких ситуаций стало много, потому что доходы падают, а когда брали кредиты, надеялись на их рост, — сказал эксперт.

Костиков говорит, что микрофинансовые организации сильно развились, «распухли» в России. Поэтому, отмечает он, давно назрела необходимость этот бизнес реформировать в банковские организации и поставить на контроль их деятельность, а также ставки, под которые они выдают займы населению.

Как ранее писала «ВМ», российские микрофинансовые организации выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты» за первый месяц 2021 года. Эта цифра на 23,1 процента больше, чем в январе 2020 года.

Данное увеличение связано с ростом доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В январе текущего года она составляла примерно 70 процентов. Больше всего займов выдали в Москве — 97,9 тысячи. На втором месте оказалось Подмосковье — 87 тысяч. В топ-3 также вошел Краснодарский край с показателем 73,8 тысячи.

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