«Шаг правильный и плодотворный»: эксперты оценили закон о запрете кредитов

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Законопроект, способный помочь в защите от кредитных мошенников, начали разрабатывать в России. Соответствующие поправки планируется внести в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». С их помощью жители России смогут оформить запрет выдачи кредитов на свое имя.

По мнению авторов данного предложения, современные технологии порождают новые риски. Так, из-за потери паспорта или телефона, а также в связи с утечкой информации из базы личных данных человек может не только лишиться всех своих средств, но и попасть в кредитную кабалу. Для этого аферисты используют поддельные электронные цифровые подписи или записи голосов.

Впоследствии жертвам мошенников достаточно тяжело доказать в суде, что кредит был взят без их ведома. Однако в будущем с помощью сайта «Госуслуги» можно будет наложить запрет на выдачу займов. Сделать это можно будет также лично в банке или с помощью мобильного приложения. Заявка будет обработана в течение семи дней, а спустя этот срок запрет начнет действовать. Отменить его человек сможет в любой момент.

По мнению руководителя общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игоря Костикова, данная инициатива будет полезной.

— При этом не думаю, что данный закон скажется на числе кредитов, которые берут россияне, так как мошеннические займы тут составляют единицы процентов, — пояснил Игорь Костиков.

По его словам, в данном случае мошенники – не самое массовое явление, отмечает телеканал 360. Эксперт также подчеркнул, что если финансовые институты четко отслеживали, кто берет кредиты и на каких основаниях, то таких проблем бы не было. Он также добавил, что некоторые финансовые учреждения выдают займы, когда получатель всего лишь называет по телефону имя, фамилию и паспортные данные.

В свою очередь, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что «зло нужно останавливать».

— Технологии бывают очень изощренные, когда из вашей речи, задавая определенные вопросы и получая нужные ответы, монтируют якобы ваше согласие на получение кредита. С учетом данной обстановки — шаг правильный и плодотворный, — пояснил экономист.

При этом он добавил, что вместе с этим нужно обязать финансовые учреждения при оформлении кредита добавлять сведения о том, что человек действительно обращался к кредитной истории, отмечает RT.

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