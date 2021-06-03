Россиян предупредили о повышении активности коллекторов

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В ближайшее время в России повысится активность коллекторов, которые занимаются возвратом просроченных долгов. Это связано с падением доходов, высокой закредитованностью граждан и просрочкой по возврату долгов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

— Уже давно не было слышно никаких громких дел, связанных с коллекторами. Хотя с моей точки зрения, в силу того, что экономическая ситуация в стране ухудшается, доходы населения падают, и у нас, по данным ВЦИОМа, до двух третей населения закредитовано и многие кредиты уже просрочены, то приходится ожидать, что активность кредиторов повысится, — сказал он.

Также адвокат отметил, что население иногда вынуждено брать кредиты, а отдать их не всегда может. По его словам, эта ситуация «ни для кого не секрет и удивления уже не вызывает».

Напомним, ранее руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в беседе с «ВМ» отметил, что микрофинансовые организации сильно развились, «распухли» в России. По его словам, граждане берут банковский кредит, а на его обслуживание не хватает денег. После этого россияне «идут в микрофинансовые организации и берут там деньги на обслуживание» ранее взятого кредита. Эксперт рассказал, что так у гражданина получается своя финансовая пирамида. По словам эксперта, «с начала года таких ситуаций стало много, потому что доходы падают, а когда брали кредиты, надеялись на их рост».

Также ранее сообщалось, что российские микрофинансовые организации выдали 1,88 миллиона займов «до зарплаты» за первый месяц 2021 года. Эта цифра на 23,1 процента больше, чем в январе 2020 года.

Данное увеличение связано с ростом доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. В январе текущего года она составляла примерно 70 процентов. Больше всего займов выдали в Москве — 97,9 тысячи. На втором месте оказалось Подмосковье — 87 тысяч. В топ-3 также вошел Краснодарский край с показателем 73,8 тысячи.

В четверг, 3 июня, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Помимо этого, депутат заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданином».

Как заявил Краснов, предложение Милона не имеет никакого законного основания и является популистским заявлением. По мнению адвоката, оно направлено не на то, чтобы решить проблему порой противоправных действий коллекторов, а чтобы привлечь внимание «к своей персоне скандальными высказываниями». Эксперт отметил, что согласно Конституции РФ и трудовому кодексу, все граждане страны равны перед законом и «не может проходить дискриминация по половому, профессиональному или религиозному признаку».

— Обобщая всех людей, подводя их под одну гребенку, он оскорбляет как правых, так и виноватых, — добавил он.

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