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Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

Виктория Родимкина

Общество

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что одну категорию россиян необходимо лишить пенсии.

По его словам, ограничения следует ввести для людей, которые занимаются коллекторской деятельностью.

— Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, — сказал депутат.

Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Виталия Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации.

Помимо этого, депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданином».

Ранее Виталий Милонов призвал штрафовать пьяных артистов.

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