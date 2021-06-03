Милонов предложил лишить пенсии одну категорию россиян

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что одну категорию россиян необходимо лишить пенсии.

По его словам, ограничения следует ввести для людей, которые занимаются коллекторской деятельностью.

— Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, — сказал депутат.

Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Виталия Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации.

Помимо этого, депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданином».

Ранее Виталий Милонов призвал штрафовать пьяных артистов.

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